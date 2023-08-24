21-летний Антонио Уотсон впервые выиграл взрослый ЧМ в беге на 400 метров

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования мужчин в беге на 400 метров. Золотую медаль завоевал 21-летний представитель Ямайки Антонио Уотсон, преодолевший дистанцию за 44,22 секунды.