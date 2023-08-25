Рекордсмен мира не пустил собственного отца на ЧМ по легкой атлетике

Якоб Ингебригтсен поругался со своим отцом-тренером и едва не проиграл его ученику на финише.

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На чемпионате мира по лёгкой атлетике – 2023 случился настоящий конфликт отцов и детей. Полтора года назад братья Ингебригтсены отказались от дальнейшего сотрудничества с отцом Йертом, который тренировал их с самого детства. Отец молча обиду глотать не стал, а подготовил для рекордсмена мира Якоба достойного конкурента.

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Семейная драма Ингебригтсенов

Братья Ингебригтсены – настоящие звёзды в Норвегии, спортсмены мировой величины. Про них и отца-тренера Йерта даже снимали отдельное реалити-шоу под названием «Команда Ингебригтсен». Будущему олимпийскому чемпиону Якобу тогда было около 12 лет, он только начинал погоню за успехами старших братьев Хенрика и Филиппа.

Но ещё тогда было заметно, что у младшего особый талант. И Якоб это доказал. В 2018 году он стал первым спортсменом в истории, победившим сразу на двух дистанциях на одном чемпионате Европы. А Олимпийские игры в Токио завершились для него золотой медалью на дистанции 1500 м.

После такого ошеломительного успеха никто не ожидал, что всего через полгода братья разорвут отношения со своим отцом. А ещё через полтора Йерт подготовит спортсмена, который сможет составить конкуренцию Якобу на его коронной дистанции. Настоящая семейная драма.

Разрыв отношений

В феврале 2022 года норвежская федерация лёгкой атлетики сообщила, что Йерт Ингебригтсен покидает пост тренера своих сыновей.

«Учитывая нынешнюю ситуацию, Йерт не сможет выступать у нас в роли тренера. В будущем мы будем заниматься тренировками между нами, братьями. Мы просим вашего понимания, мы не можем вдаваться в подробности», — заявил Хенрик Ингебригтсен, добавив, что больше невозможно совмещать отношения отца с сыном и тренера со спортсменом.

«Мы знали, что рано или поздно этот износ в семье скажется. Это было нелегко», — прокомментировал Йерт Ингебригтсен.

Лишь однажды подробностями конфликта поделился Якоб в интервью для New York Times:

«Наш отец очень тревожный, и это влияет на всех, кто его окружает. И это быстро перерастает в гнев по отношению к соревнованиям, потому что он волнуется и нервничает, а затем он становится очень раздражённым и злым», — поделился младший Ингебригтсен.

Йерт назвал это «чепухой», заявив, что такого никогда не было. Но отношения уже были испорчены. Братья не общались с отцом.

Новый ученик — новый триумф

Вопреки ожиданиям, тренерская карьера Йерта Ингебригтсена на этом не закончилась. Все свои силы он направил на Нарве Гилье Нордоса, который с 2014 года входил в «команду Ингебригтсен» и был спарринг-партнёром для троих братьев.

«Нарве был у меня с тех пор, как ему исполнилось 15–16 лет, и я обязан быть с ним дальше. Так что посмотрим. Я не поднимал руку и не записывался тренером: «Здравствуйте, теперь я свободен, кто-нибудь хочет потренироваться?» объяснил сотрудничество с Нордосом Йерт.

Может быть, так оно и есть, но только после ухода сыновей из команды тренер по-настоящему занялся Нарве. И это привело к бешеному развитию событий в спортивной карьере парня.

Нарве Гилье Нордос, который ещё сезон назад планировал завершать свой путь в лёгкой атлетике, неожиданно стал бронзовым призёром чемпионата мира — 2023. Он не просто финишировал третьим, а догнал и почти обогнал Якоба – главного фаворита забега. Отставание Нордоса после финиша – 0,03 секунды.

После того как братья ушли от своего отца, отношения между Якобом и Нарве испортились. Сам Нарве назвал их просто «несуществующими». Так что рукопожатие на финише привлекло особое внимание болельщиков.

Тренер мстит своим сыновьям?

Конечно, ещё до финального забега все ожидали настоящего накала страстей.

Джейк Уайтман, прошлогодний чемпион мира на 1500 м, мечтал о том, чтобы Нордос опередил Ингебригтсена.

«Это было бы круто. Это было бы очень мило, я не буду называть это местью, но Йерт говорит им: «Послушайте, это могли быть вы», — предвкушал Уайтман.

Его, а может быть, и надежды Йерта, не сбылись, но для Норвегии это был великий день – сразу два норвежца на мировом пьедестале. И если рекордсмен мира на 1500 м в закрытых помещениях Ингебригтсен остался разочарован своим серебром, то Нордос был просто счастлив и благодарил своего тренера.

«Если бы он не тренировал меня, я бы не завоевал медаль. Если бы он не приехал в Будапешт, я бы не завоевал медаль. Последнее, что он сказал мне перед тем, как я сел в автобус, было: «Ты получишь медаль, так что можешь просто начать говорить это себе здесь и сейчас. Я знаю, что теперь у тебя всё хорошо. Ты можешь победить, но ты должен получить медаль. Ты не можешь прийти без неё», — рассказал Нордос после бронзового финиша.

Стоит отметить, что после разрыва отношений между Йертом Ингебригтсеном и его сыновьями перед федерацией лёгкой атлетики Норвегии встали серьёзные проблемы. Ради Якоба им пришлось отказать в аккредитации его отцу, который при этом является личным тренером другой надежды страны перед Олимпийскими играми в Париже.