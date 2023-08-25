$94.71+0.31102.26-0.21

В России отреагировали на обращение Исинбаевой к World Athletics

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев отреагировал на обращение двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Его слова приводит РИА Новости.

В России отреагировали на обращение Исинбаевой к World Athletics
© РИА Новости

Балахничев заявил, что поддерживает позицию бывшей спортсменки.

«Ее мировой рекорд еще не побит. Почему бы не проявить добрую волю, вернуться к истокам Олимпийской хартии и истокам устава международной федерации», — задался вопросом он.

Ранее 25 августа Исинбаева заявила, что оказала большое влияние на развитие легкой атлетики в мире за последние 20 лет. Она посчитала, что отсутствие в списке самых влиятельных легкоатлеток мира, составленном World Athletics, доказывает ее величие.

Исинбаева отреагировала на свое отсутствие в рейтинге World Athletics

Рейтинг World Athletics был составлен 21 августа. Список состоит из 40 имен. Россиянки в него не вошли.

1