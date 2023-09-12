World Athletics вернет россиянам деньги за отклоненные заявки на нейтральный статус

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) вернет деньги российским спортсменам, чьи заявки на получение нейтрального статуса отклонили. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Организация возместит затраты на подачу заявок. Компенсацию получат 57 человек. Среди них — Екатерина Конева, Максим Афонин, Сергей Шубенков, Сергей Широбоков, Данил Цыплаков, Михаил Акименко и другие. Отмечается, что возврат средств был предусмотрен договором между ВФЛА World Athletics.

23 марта World Athletics объявила о восстановлении членства ВФЛА. При этом отстранение российских спортсменов от соревнований под эгидой организации было продлено. Отмечалось, что ассоциация в дальнейшем сформулирует условия, при которых спортсмены смогут вернуться на турниры.