Прыгунья в высоту Куличенко рассказала о ненависти к легкой атлетике в РФ

«Я по сути все оставила уже. Просто решила: «Так уж и быть, дам последний шанс». Всей душой уже ненавидела эту легкую атлетику, больше не могла. Но от любви до ненависти... И сейчас очень благодарна себе, обстоятельствам, людям вокруг, что приняла правильное решение», - рассказала Елена Куличенко в интервью изданию.