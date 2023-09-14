Прыгунья в высоту Куличенко рассказала о ненависти к легкой атлетике в РФ
Бывшая российская прыгунья в высоту Елена Куличенко, выступающая сейчас за Кипр, рассказала, что в России просто ненавидела легкую атлетику и была в шаге от завершения спортивной карьеры. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Я по сути все оставила уже. Просто решила: «Так уж и быть, дам последний шанс». Всей душой уже ненавидела эту легкую атлетику, больше не могла. Но от любви до ненависти... И сейчас очень благодарна себе, обстоятельствам, людям вокруг, что приняла правильное решение», - рассказала Елена Куличенко в интервью изданию.
Спортсменка также отметила, что за границей столкнулась с совершенно другим подходом тренеров, чем в России, и смогла пересмотреть свое отношение. Особенно сильно на нее повлияла учеба в университете в США.
«Сейчас легкую атлетику уже люблю. Тренер и команда помогли мне посмотреть на нее по-новому и начать наслаждаться прыжками в высоту», - пояснила она.
Куличенко была вице-чемпионкой России среди юниоров, а также призером юношеского европейского фестиваля-2017. Она приняла решение сменить спортивное гражданство на кипрское в 2021 году из-за ограничений, наложенных на российскую федерацию легкой атлетики.
В 2023 году Куриченко стала победителем молодежного чемпионата Европы, завоевав первое «золото» для Кипра на соревнованиях такого уровня.