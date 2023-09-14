Легкоатлетка из России не оценила уровень интеллекта американцев

«Половина американцев думает, что Европа — это страна. Им все равно. Тут очень большой разрыв в образовании школьном и высшем. У нас более высокий процент идет в вузы, а здесь это дорого и сложно. Расслоение сильное. Половина людей не учится в вузе и живет с этим нормально. Ты можешь работать без диплома, зарабатывать деньги и чувствовать себя нормально», — заявила Куличенко.