Цегай обновила мировой рекорд на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине

Эфиопская легкоатлетка Гудаф Цегай , бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года и двукратная чемпионка мира, специализирующаяся в беге на средние дистанции, обновила мировой рекорд в беге на 5000 метров на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине (США). Спортсменка преодолела эту дистанцию за 14 минут 00,21 секунды.

Прошлый мировой рекорд был установлен чуть более трёх месяцев назад, 9 июня 2023 года, кенийской спортсменкой Фаит Кипьегон, двукратной чемпионкой Олимпийских игр и четырёхкратной чемпионкой мира. Тогда, на четвёртом этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже (Франция), легкоатлетка преодолела 5000 метров за 14.05,20. Цегай сегодня, 17 сентября, превзошла достижение Кипьегон почти ровно на пять секунд.