Триатлонистка Рясова подаст апелляцию на решение о дисквалификации

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу сообщила, что 25-летняя российская триатлонистка Валентина Рясова намерена обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на два года за нарушение антидопинговых правил.

«Официальных документов о пересмотре сроков дисквалификации Валентина Рясова пока не получала. Как только они будут предоставлены — юристы начнут работу над апелляцией. Случай считаем вопиющим. Федерация не останется в стороне в вопросе защиты спортсмена», — приводит слова Шойгу ТАСС.

Напомним, Рясова отстранена на период с 15 сентября 2023 года по 14 марта 2025 года с зачётом отбытого срока дисквалификации, а именно с 12 сентября 2022 года по 11 марта 2023 года.