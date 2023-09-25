«Всегда раздражало наличие дичайше дорогой страховки на здоровье. Я понимаю, что по ней ты можешь буквально к любому врачу пойти бесплатно, и полис это покроет. Но он настолько дорогой, что иногда задумываешься: но я же не хожу ни к каким врачам – пока, по крайней мере, слава богу. Понятно, что периодически проходишь какие-то проверки, сдаёшь анализы, необходимые для того, чтобы просто следить за своим здоровьем. Я не тот человек, который любит залечиться, закидаться таблетками, нет. Но мне нужно знать, что у меня всё хорошо. Поэтому два раза в год я расписываю для себя лист витаминов, которые пропиваю. Буквально два дня назад, например, я это сделала – всё расписала и заказала. Мне хочется пройти этот курс, который займёт от полутора до двух месяцев, просто для поддержания организма, волос, кожи, иммунной системы, чуть-чуть печени и т.д. Такой комплексный бустер для организма. Вместе с тем меня дико раздражала страховая система: такие огромные деньги, а я не иду к докторам. Но всё равно приходится платить.



Бесят кредитные карты – это с юности ещё идёт. Когда я в 13 лет переехала в Москву, у меня совсем не было денег. Потом появилась первая зарплата – 1200 рублей в месяц. Естественно, мне не хватало, но за год я только раз попросила у родителей немножко денег. И то было дичайше стыдно – думала, провалюсь сквозь землю! Так-то я всё время пыталась рассчитывать. Купишь проездной на метро, на общественный транспорт – и уже половины суммы нет. Если поздно приезжала в училище с тренировки и не успевала на ужин в столовую, приходилось покупать какую-то еду. Тем не менее я считала, что кредит – это самое страшное в жизни, что с человеком может случиться. Ипотека – это вообще было для меня что-то ужасное. С тех пор кредитные карты вызывают у меня чувство, что ты кому-то должен. А я ненавижу быть должной – ни в чём и никому. А в Штатах без кредитной карты, без кредитной истории ты не можешь ничего! От слова вообще. Ты даже телефон себе не можешь купить. Вот это меня всё время убивало. Зачем мне пользоваться кредиткой и каждый месяц покрывать задолженность дебетовой картой?



Если ты хочешь купить машину, ты должен предъявить дилеру кредитную историю, что ты в состоянии заплатить. Без кредитной истории никто никогда в жизни не сдаст тебе в аренду квартиру. Она должна быть хорошей. Ещё есть кредитный уровень – цифры, в которых тебе надо варьироваться, чтобы тебе сдали этот дом», – рассказала Клишина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.