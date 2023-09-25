Легкоатлетка Клишина оценила денежные потери после решения родить ребенка

«Если только по-крупному посчитать, без всякой мелочевки, то за полгода перерыва в профессиональной карьере я потеряла минимум полмиллиона долларов. Потому что год после медали чемпионата мира — самый высокооплачиваемый, все контракты автоматически взлетают. Но это не было для меня мотивацией, я всегда хотела быть молодой мамой», — сказала Клишина.