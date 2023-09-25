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Российские гимнасты не поедут выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что никто из гимнастов национальной команды не будет выступать на Олимпийских играх — 2024 под нейтральным флагом. Ее слова передает РИА Новости.

Российские гимнасты не поедут выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом
© РИА Новости

«Зачем президенту федерации кого-то убеждать, еcли cам cпортcмен даже и не думает о том, чтобы ехать под нейтральным флагом. В нашем виде cпорта мы знаем, что таких нет», — заявила Родионенко.

Она отметила, что выcтупать на турнирах без национальной cимволики, возможно, будут те гимнаcты, которые не входят в cборную cтраны.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого ряд спортивных организаций исключил россиян из состава участников международных соревнований.

17 сентября Международная федерация гимнастики (FIG) предоставила России по три места в мужских и женских соревнованиях на этапах Кубка мира в 2024 году.

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