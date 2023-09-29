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Чемпионка Европы Елена Коробкина дисквалифицирована на 4 года на основании данных LIMS

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) сообщила о дисквалификации одной из сильнейших бегуний России на стайерских дистанциях Елены Коробкиной. Спортсменка признана нарушившей антидопинговые правила на основании данных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Чемпионка Европы Елена Коробкина дисквалифицирована на 4 года
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«На основании решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 27 сентября 2023 года ВФЛА на четыре года дисквалифицирует Елену Коробкину (бег; Москва, Липецкая область) за нарушение п. 32.2 (b) Антидопинговых правил IAAF («Использование или попытка использования запрещённой субстанции или метода спортсменом») 2012 года и 2014 года», — говорится в сообщении на сайте ВФЛА.

Срок дисквалификации Коробкиной начинается с 27 сентября 2023 года и завершится 26 сентября 2027 года. Все результаты спортсменки, достигнутые с 2 июля 2013 года по 24 июля 2016 года, аннулируются. Напомним, в 2015 году Коробкина стала чемпионкой Европы в беге на 3000 метров.

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