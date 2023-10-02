ВАДА потребовало у Индии объяснить произошедшее на турнире по легкой атлетике

«ВАДА знает о случившемся и обеспокоено этим. Мы продолжаем расследование, в том числе взаимодействуем со спортивными властями Индии, чтобы получить дополнительную информацию о том, что произошло и какие меры принимаются», — приводит слова представителя ВАДА Inside the Games.