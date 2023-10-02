Судья получил перелом ноги после попадания молота на Азиатских играх

«Я поднял голову и обнаружил, что молот отскочил от земли к ноге рефери, поэтому я быстро подбежал к нему и попытался помочь, тем более, что он был в состоянии шока и корчился от боли. После того, как я добрался до него, я обнаружил порез на его брюках и увидел кровь, льющуюся из ноги, и я знал, что она сломана. Затем я туго перевязал её, чтобы остановить кровотечение, пока не приехала скорая помощь», — цитирует Али Занкави AFP.