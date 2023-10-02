Олега Курбатова переизбрали главой Федерации легкой атлетики Москвы

Действующий председатель Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов переизбран на этот пост. Об этом ТАСС сообщил один из делегатов отчетной конференции организации.

Курбатову 56 лет, он является председателем Федерации легкой атлетики Москвы с 2019 года. Также Курбатов возглавлял организацию с 1998 по 2011 год, занимал пост вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики в 2000-2004 и 2008-2015 годах.