Российская бегунья была дисквалифицирована за ЭПО

Российская бегунья Анна Ильина в сентябре была дисквалифицирована за использование эритропоэтина (ЭПО).

Об этом свидетельствуют материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Международного союза триатлона, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что Ильина стала 15-м российским спортсменом, отбывающим наказание за ЭПО. Ее дисквалифицировали на три года, срок действует до 29 августа 2026-го.

Ильиной 29 лет. Ранее ее уже отстраняли от спорта (с 19 июля 2013 года по 18 июня 2015 года) – тогда в ее допинг-пробе обнаружили тестостерон экзогенного происхождения.