Кенийский марафонец дисквалифицирован на 10 лет из-за допинга и фальсификаций

Кенийский марафонец Титус Экиру дисквалифицирован на 10 лет из-за допинга.

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Ранее сообщалось, что кениец допустил четыре антидопинговых нарушения. Два из них связаны с использованием запрещенных веществ, два – с фальсификациями при расследованиях.

В мае 2021 года Экиру победил в Миланском городском марафоне, пробежав за 2 часа, 2 минуты и 57 секунд. Это шестой результат на этой дистанции в мире.

После победы он сдал положительный допинг-тест, но объяснил, что положительная проба была обусловлена законным медицинским лечением.

Затем Экиру сдал положительную допинг-пробу после того, как выиграл марафон в Абу-Даби. Он снова заявил, что такой результат был получен в результате законного медицинского лечения.

В ходе расследования было установлено, что Экиру вступил в сговор с одним из кенийских врачей.