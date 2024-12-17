Олимпийская чемпионка из России раскрыла, как стала популярной в Европе и США

Двукратная олимпийская чемпионка Атланты-1996 в беге, обладательница 28-летнего мирового рекорда Светлана Мастеркова в интервью «Газете.Ru» рассказала, как работа ведущей на Первом канале помогла ей привлечь иностранную аудиторию.

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«Я работала на «Первый канал. Всемирная сеть», программа называлась «Еда без вреда». Это был период, когда цифровое телевидение еще не вошло в наши дома, а наши эфиры выходили на Запад, Европу. Я была популярна как ведущая в Германии, Израиле, Америке…» — отметила Мастеркова.

Олимпийская чемпионка также рассказала о работе на телеканале «Домашний» и призналась, что всегда считала своей основной задачей на телевидении вдохновить людей и вернуть им вкус к жизни.

«У меня были три своих рубрики в утреннем эфире телеканала «Домашний» — «Красота», «Здоровье», «Спорт». Как сейчас помню, первый прямой эфир в 08.00 утра 6 марта. Это было замечательное время!

Телевидение для меня — это возможность еще раз напомнить всем женщинам и мужчинам в разном возрасте, как любить, ценить и дорожить этой жизнью», — сказала Мастеркова.