Кубица как Шумахер. 10 отличных пилотов, чьё возвращение в Ф-1 сорвалось

Роберт Кубица проиграл борьбу за место призового пилота «Уильямса» и в сезоне-2018 будет выполнять роль девелопмент-драйвера при Сергее Сироткине и Лэнсе Стролле. Поляк не оставляет желания когда-нибудь вернуться на стартовую решётку, но в данный момент его шансы невелики. Впрочем, это далеко не первый случай, когда несомненно талантливому пилоту после долгого перерыва не удаётся вернуться в высшую лигу автоспорта.

Джеймс Хант, «Макларен» и «Уильямс»

Джеймс Хант, чемпион мира и главный «рок-н-ролльщик» паддока, пытался завязать с Формулой-1 в 1979 году, но уже в следующем сезоне чуть не оказался за рулём «Макларена» — Ален Прост сломал кисть, и на этап в Лонг-Бич французу требовалась замена. Хант согласился, но потребовал за своё участие миллион долларов. Один из спонсоров команды предложил половину суммы — она устроила гонщика, но Хант внезапно сломал ногу, катаясь на лыжах, и возвращение сорвалось. Двумя годами позже Берни Экклстоун предложил Ханту $ 3,6 млн за сезон в «Брэбэме», но тот отказался.

Однако на этом история Ханта в Формуле-1 не закончилась — восемь лет спустя он сам, стремясь поправить финансовое положение, пытался вновь выйти на старт, но во время тестов c «Уильямсом» на «Поль Рикаре» экс-чемпион уступил призовым пилотам несколько секунд и после десяти лет перерыва явно не был готов снова участвовать в гонках. Зато он стал консультантом « Филип Моррис » и делился опытом с молодыми гонщиками из обоймы табачного гиганта. Одним из воспитанников Ханта в 90-е годы был Мика Хаккинен

Алан Джонс и «Феррари»

В конце сезона-1981 шлем на гвоздь решил повесить Алан Джонс: экс-чемпион мира решил, что с него хватит постоянных стрессов и гонок с самим собой ради карьеры, да и победа на заключительном этапе в Лас-Вегасе позволяла уйти красиво. Джонс отправился на фамильную ферму к северу от Мельбурна, радуясь, что больше никогда в жизни не окажется в аэропорту. Но совсем скоро новоявленному 36-летнему фермеру стало чего-то не хватать… В мае в Бельгии разбился Жиль Вильнёв, а спустя несколько месяцев едва не погиб Дидье Пирони, и «Феррари» искала новых пилотов — и главным кандидатом стал Алан Джонс, но сделка не состоялась. «Когда они позвонили, я просто не взял трубку, — рассказал много лет спустя Джонс. — Это была глупость с моей стороны, не знаю, чем я думал, и теперь очень об этом сожалею». Жажда скорости Джонса так и не отпустила, и он всё же вернулся в «Большие призы» — в 1985-м экс-чемпион присоединился к команде «Хаас» (Карла Хааса, не путать с проектами Джина Хааса), но та так и не выстрелила. «Карл собрал всё воедино: шины „Гудьир“, шасси от „Лолы“, эксклюзивные турбо-моторы »Форд“ , новая фабрика и куча денег, — вспоминал Алан. — Но оказалось, что мотор — дерьмо. Прекрасный маленький двигатель прекрасно вставал в шасси, но лошадиных сил не было — «Феррари» давали нам по 20 км/ч на прямых».

В том же 1981 году Формулу-1 покинул Марио Андретти. После ухода из «Лотуса» экс-чемпиону не удалось вытянуть провальный проект «Альфа-Ромео», и уже в 1982-м он на полном расписании выступал в серии CART, а также подменял Ройтемана в «Уильямсе» и Пирони — в «Феррари», завоевав на красной машине поул в Монце. В CART Андретти с ходу боролся за победы и чемпионство, но это не помешало Марио попытаться вернуться в «Большие призы» в 1984-м — на этот раз с «Рено». Марио принял приглашение французов заменить при необходимости Патрика Тамбэ, но тот в последний момент подтвердил участие в гонке, и Андретти остался в запасных. Спустя пять лет Андретти вновь позвали заменить Тамбэ, вновь получившего травму, — на этот раз в «Хаасе». Марио, которому к тому моменту было уже 46 лет, отказался и посоветовал Карлу Хаасу взять своего сына — 26-летнего Майкла, восходящую звезду и будущего чемпиона CART. Но в «Хаасе» тогда предпочли Эдди Чивера.

Дидье Пирони, АГС и «Лижье»

История Дидье Пирони очень похожа на ситуацию, в которой оказался Роберт Кубица, с одной лишь поправкой — француз лидировал в чемпионате и был главным фаворитом сезона. В мае 1982 года на квалификации в Зольдере разбился Жиль Вильнёв, а двумя месяцами позже, после победы в Голландии и второго места в Великобритании, в лидеры чемпионата вырвался напарник канадца Дидье Пирони. За четыре этапа до конца сезона Пирони на девять очков — столько тогда давали за победу — опережал всех соперников в общем зачёте, но авария в Хоккенхайме и множественные переломы ног поставили крест на борьбе за титул. Более того, ноги гонщика удалось сохранить лишь благодаря оперативному вмешательству Сида Уоткинса и его бригады — иначе Пирони на всю жизнь остался бы инвалидом. Четыре года Пирони учился заново ходить, и, встав на ноги, первым делом занялся своим возвращением в Формулу-1. Дидье даже тестировал автомобиль АГС на «Поль Рикаре», а позже проехал на «Лижье» в Дижон-Пренуа. И хотя француз по-прежнему был быстр, травмы не позволяли стабильно пилотировать на высоком уровне. Сыграла свою роль и страховка — как и Кубица, Пирони получил компенсацию и должен был бы вернуть деньги, если бы снова участвовал бы в гонках. В итоге Пирони переключился на соревнования моторных лодок. Во время одного из заплывов Дидье не справился с управлением, его «Колибри 4» перевернулась и затонула. Экс-пилот и ещё два члена экипажа погибли.

Ален Прост и «Макларен»

В конце 1995 года в прессе появились слухи о возвращении на стартовую решётку Алена Проста, который объявил о завершении карьеры более двух лет назад. Прост сотрудничал с «Маклареном» в качестве консультанта и даже несколько раз тестировал машины из Уокинга. «Это просто тесты, я не думаю, что мне вообще захочется гоняться в 1996-м», — отмахивался сам Прост. А на финальном этапе сезона-1995 в серьёзную аварию попал Мика Хаккинен, и все были уверены, что если финн не восстановится, вместо него в Мельбурне в кокпит сядет Прост. Но Хаккинен благополучно восстановился и вернулся в строй, а Прост занялся собственным проектом «Прост Гран-при», созданном на базе выкупленного «Лижье». Успехов «Прост», увы, не добился и уже через четыре года прекратил своё существование. В данный момент четырёхкратный чемпион мира выступает послом марки «Рено» и часто бывает в паддоке Формулы-1 и на этапах Формулы-Е, где в составе «Рено е.дамс» гоняется его сын Николя.

Найджел Мэнселл и «Джордан»

В 1997 году на стартовую решётку в составе «Джордана» мог вернуться Найджел Мэнселл. «Я несколько раз звал Найджела, но каждый раз время было неподходящим. Сейчас — подходящее», — говорил тогда владелец команды Эдди Джордан . Мэнселл, к тому моменту ставший чемпионом как в Формуле-1, так и в IndyCar, проехал около 60 кругов на тестах в Барселоне и показал довольно конкурентоспособное время, менее полусекунды уступив Ральфу Шумахеру. Приглашение Мэнселла поддерживали спонсоры, готовые выложить $8 млн, чтобы их рекламу на борту возил чемпион мира. Сразу после тестов Найджел заявил, что шансы вернуться — 60 на 40, но в конце концов за «Джордан» поехали Джанкарло Физикелла и Ральф Шумахер. В «формулах» Мэнселл с тех пор больше не выступал, хотя периодически выступал в кузовных гонках и состязаниях исторических болидов, а в 2010-м принял участие в марафоне «24 часа Ле-Мана» вместе с сыновьями Грегом и Лео.

Мика Хаккинен, «Уильямс» и «Макларен»

В середине 2000-х в «Большие призы» едва не вернулся Мика Хаккинен, двукратный чемпион мира, ушедший на покой в конце 2001-го. В отпуске финн продержался всего два года и уже в 2003-м приступил к активным тренировкам, а в 2004-м регулярно приезжал на базу «Макларена» поработать на симуляторе. В Уокинге на тот момент свободных мест не было, и Хаккинен вёл переговоры с БАРом и «Уильямсом», но ни один из вариантов не сработал. «Мы, финны, — прямолинейные люди, но переговоры шли по-разному, и мне это не понравилось, — вспоминал Мика. — Были и другие нюансы — и дело не в какой-то безумной сумме денег». Ещё один шанс появился в середине сезона-2006, когда Хуан-Пабло Монтойя неожиданно ушёл из «Макларена» в гонки NASCAR. Первым кандидатом на замену колумбийца был Хаккинен, срочно вызванный на тесты в Барселоне. Но тесты прошли не очень здорово: из-за поломки колёса постоянно уходили в блокировку. В итоге вместо Монтойи поехал Педро де ла Роса, а Хаккинен недавно признался, что, расставшись с идеей вернуться в «Большие призы», испытал облегчение. «Это Формула-1: там постоянно нужно решать проблемы, ты всегда чем-то разочарован. Разве хочу я снова во всё это окунуться? — сказал Мика. — Я пришёл в Формулу-1 в 1991-м и семь лет шёл к первой победе — то же самое могло повториться вновь, а я не хотел ещё семь лет проигрывать. Так что мне повезло, что те тесты прошли так себе».

Михаэль Шумахер и «Феррари»

Михаэль Шумахер заявил о завершении карьеры в 2006 году, но едва не вернулся на старт Гран-при уже в 2009-м, когда Фелипе Масса получил травму на «Хунгароринге» и выбыл до конца сезона. Первый, к кому обратилась «Феррари» в поисках замены, был Шумахер. И Михаэль даже согласился сесть в кокпит своего друга и товарища, но через пару недель возвращение Красного Барона отменили: официальной причиной были названы травмы шеи, полученные немцем в начале года при падении с мотоцикла.

Истинную же причину чуть позже в интервью назвал Вилли Вебер , бессменный менеджер Шумахера. «Прессинг был бы колоссальным, все ждали бы от него победы, хотя он ни разу не ездил на этой машине, — сказал тогда Вебер в одном из интервью. — Когда Михаэль гоняется, он стремится к совершенству, а здесь об этом не было бы и речи. Получилась бы рулетка — а это не его стиль». А через пять месяцев стало известно, что Шумахер присоединился к «Мерседесу» и проведёт в составе «Серебряных стрел» три года.

Жак Вильнёв, «Стефан» и «Дюранго»

Жак Вильнёв никогда не говорил об уходе из Формулы-1, а отставка экс-чемпиона в 2006-м оказалась вынужденной: в «БМВ-Заубер» предпочли канадцу Роберта Кубицу. Покинув Хинвиль, Вильнёв какое-то время выступал в «кузовах» и гонках на выносливость, но надеялся вскоре вернуться в «Большие призы». Первый шанс появился в 2009-м, когда Вильнёв был близок к подписанию контракта с новой командой «Стефан Гран-при», но её заявку ФИА так и не одобрила и детище Зорана Стефановича развалилось, так и начавшись. Спустя несколько месяцев стало известно о планах Вильнёва объединиться с «Дюранго» — командой, которая вошла в шорт-лист дебютантов сезона-2010. Даже появились слухи, что спонсором проекта является сын печально известного лидера ливийской джамахирии Муаммара Каддафи — Вильнёву пришлось опровергать эти сведения на официальном сайте. Но в итоге «Дюранго» постигла судьба «Стефана» и до участия в гонках проект так и не дошёл.

Рубенс Баррикелло и «Кэтерхэм»