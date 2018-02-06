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«Формула-1» отказалась от девушек
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Грид-герлз в Формуле-1 нашли замену 

Авторамблер 6 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Как сообщили организаторы Формулы-1, перед стартом на трек смогут выйти дети-картингисты и юные пилоты младших гоночных серий. Детей, которые смогут принять участие в мероприятии, будут отбирать на основе их спортивных достижений и по принципу лотереи.
"Для детей участие в подобном событии станет незабываемым: представьте, что они смогут постоять рядом со своими героями, посмотреть, как те готовятся к гонке, и побудут рядом с элитой автоспорта перед стартом, — пояснил коммерческий директор Формулы-1 Шон Братчес. — Это станет незабываемым опытом как для детей, так и для их семей".
Ранее стало известно, что начиная с сезона 2018 года зрители не увидят на стартовой решетке красоток с флагами и табличками с номерами пилотов. Это решение организаторы гоночной серии объяснили тем, что «эта традиция е соответствует ценностям нашего бренда и явно противоречит современным социальным нормам». Более того, модели не будут работать и на гонках поддержки.
Фото: ULI DECK / EPA
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