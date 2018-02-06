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Маро Энгель покинет DTM
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Маро Энгель покинет DTM 

Чемпионат.com 6 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
Немецкий гонщик «Мерседеса» в кузовной серии DTM Маро Энгель принял решение покинуть чемпионат в 2018 году и сосредоточиться на выступлениях в гонках электромобилей Формула-Е и гонках GT.
«Огромное спасибо всей команде за продолжительную работу на протяжении долгого времени и за возможность одержать с «Мерседесом» победу на этапе в Москве. Мне хотелось бы провести последний сезон марки в серии, но, к сожалению, календари DTM и Формулы-Е частично совпадают и с прицелом на будущее мы решили, что я полностью сконцентрируюсь на гонках Формулы-Е и GT в 2018 году», — заявил Энгель в официальном пресс-релизе.
В DTM Маро провёл 60 гонок в 2008-2011 и 2017 годах, набрав 67 очков и одержав одну победу.
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