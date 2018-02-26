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«Форс Индия» и «Торо Россо» представили болиды на сезон-2018. Фотообзор
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«Форс Индия» и «Торо Россо» представили болиды на сезон-2018. Фотообзор 

Чемпионат.com 26 февраля 2018
Фото: Чемпионат.com
26 февраля индийская команда Формулы-1 «Форс Индия» представила свой новый болид на сезон-2018. Презентация машины, получившей название VJM11, состоялась в Барселоне на пит-лейне трассы накануне старта первого дня официальных предсезонных тестов.
Кроме того, итальянская команда Формулы-1 «Торо Россо» официально презентовала новый болид STR13, на котором в 2018 году будут выступать француз Пьер Гасли и новозеландец Брендон Хартли.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фоторепортаж с ппрезентации болидов «Форс Индии» и «Торо Россо».
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