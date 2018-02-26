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Марк Маркес продлил контракт с «Хондой» до конца 2020 года
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Марк Маркес продлил контракт с «Хондой» до конца 2020 года 

Чемпионат.com 26 февраля 2018
Фото: motogp-news.ru
Испанский мотогонщик Марк Маркес продлил контракт с заводской командой «Хонда» до конца 2020 года, о чём пилот написал в своём «Твиттере».
«Очень счастлив продлить контракт до конца 2020 года с командой моей мечты. Большое спасибо семье «Хонда», я продолжу выкладываться на все 100%», — написал гонщик.
Напомним, испанец с 2013 году выступает в MotoGP с «Хондой». За эти годы мотогонщик завоевал четыре чемпионских титула — в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах — и обновил ряд рекордов чемпионата мира по мотогонкам.
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