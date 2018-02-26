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«Уильямс» показал, как сложно пилотам залезать в болид с «гало»
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«Уильямс» показал, как сложно пилотам залезать в болид с «гало» 

Чемпионат.com 26 февраля 2018
Британская команда Формулы-1 «Уильямс» подготовила видеоролик, в котором продемонстрировала процесс посадки в кокпит канадского гонщика Лэнса Стролла. В сюжете отчётливо видны сложности, с которыми сталкивается пилот при попытке сесть в болид, который сверху частично накрыт системой защиты головы «гало», обязательной в Формуле-1 с 2018 года. При этом гонщик не торопится, и всё равно у него возникают трудности с посадкой в кокпит.
Посмотреть видеоролик можно на официальной странице «Уильямса» в «Твиттере».
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