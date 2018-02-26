«Уильямс» показал, как сложно пилотам залезать в болид с «гало»

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» подготовила видеоролик, в котором продемонстрировала процесс посадки в кокпит канадского гонщика Лэнса Стролла. В сюжете отчётливо видны сложности, с которыми сталкивается пилот при попытке сесть в болид, который сверху частично накрыт системой защиты головы «гало», обязательной в Формуле-1 с 2018 года. При этом гонщик не торопится, и всё равно у него возникают трудности с посадкой в кокпит.

Посмотреть видеоролик можно на официальной странице «Уильямса» в «Твиттере».