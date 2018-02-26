Перес: мне кажется, «Форс Индия» может претендовать на подиумы

Мексиканский гонщик «Форс Индия» в Формуле-1 Серхио Перес считает, что у команды есть возможность в 2018 году побороться за подиум.

«В этом году наша цель быть ещё более конкурентоспособными и приблизиться к тройке топ-команд. Это будет нелегко, поскольку в середине пелетона команды будут близки друг к другу. За очки придётся сражаться ещё серьёзнее, но я уверен, что мы можем остаться четвёртыми в Кубке конструкторов. В межсезонье я много работал над собой и стал лучше во всех аспектах и мне кажется, «Форс Индия» может претендовать на подиумы — если представятся такие возможности, то их надо использовать. Технический регламент сильно не изменился, болид не очень поменялся, так что главной проблемой будет работа с покрышками. Важно будет готовить обновления к каждому этапу, как это было в 2017 году», — сказал Перес.