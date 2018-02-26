Ещё
Перес: мне кажется, «Форс Индия» может претендовать на подиумы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Перес: мне кажется, «Форс Индия» может претендовать на подиумы 

Чемпионат.com 26 февраля 2018
Мексиканский гонщик «Форс Индия» в Формуле-1 Серхио Перес считает, что у команды есть возможность в 2018 году побороться за подиум.
«В этом году наша цель быть ещё более конкурентоспособными и приблизиться к тройке топ-команд. Это будет нелегко, поскольку в середине пелетона команды будут близки друг к другу. За очки придётся сражаться ещё серьёзнее, но я уверен, что мы можем остаться четвёртыми в Кубке конструкторов. В межсезонье я много работал над собой и стал лучше во всех аспектах и мне кажется, «Форс Индия» может претендовать на подиумы — если представятся такие возможности, то их надо использовать. Технический регламент сильно не изменился, болид не очень поменялся, так что главной проблемой будет работа с покрышками. Важно будет готовить обновления к каждому этапу, как это было в 2017 году», — сказал Перес.
Чемпионат.com: последние новости
Довициозо — лучший на первой практике Гран-при Катара MotoGP, Росси — второй Формула-1 запустила глобальную рекламную кампанию перед стартом сезона-2018 MotoGP: Валентино Росси подписал контракт с «Ямахой» до конца 2020 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста4
Новая «бомба» для России от WADA19
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение