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F1: Артем Маркелов — тест-пилот Renault Sport F1 Team
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F1: Артем Маркелов — тест-пилот Renault Sport F1 Team 

CarClub 26 февраля 2018
Фото: CarClub
23-летний российский пилот Артем Маркелов подписал контракт тест-пилота и пилота по развитию с командой Формулы-1 Renault Sport Formula One Team, о чем официально было объявлено на презентации нового болида заводской команды Renault R. S.18. «Renault — известная команда в Формуле-1, поэтому подписать с ней контракт — очень важный шаг в моей карьере, — говорит Артем. — В этом году я буду много и внимательно слушать и учиться, чтобы использовать свой шанс, когда он появится. Я благодарен команде за эту возможность и с нетерпением жду начала сезона, чтобы приступить к работе».
Обязанности тест-пилота Renault F1 гонщик из Москвы будет совмещать с выступлениями в Формуле-2 за российскую команду Russian Time. Напомним, что в сезоне-2017 Маркелов стал вице-чемпионом этой молодежной формульной серии, уступив совсем немного монегаску Шарлю Леклеру, который в этом году будет выступать в Формуле-1 за Sauber.
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