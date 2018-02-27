«Рено» показал вид из кокпита Формулы-1 глазами пилота

Французская команда Формулы-1 «Рено» показала вид из кокпита болида чемпионата мира глазами пилота. Во время заездов в испанской Барселоне видеокамера была установлена на визор шлема немецкого пилота Нико Хюлькенберга и позволила максимально точно передать то, как гонщик видит трассу из-за руля машины чемпионата мира. При этом можно оценить влияние на видимость системы защиты головы «гало», ставшей обязательной с 2018 года.

Посмотреть видеоролик с записью заезда можно на официальном канале Формулы-1 на YouTube.