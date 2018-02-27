Даниэль Риккардо: Я даже не заметил «гало»

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо после первого дня тестов в Барселоне высказался о новом защитном каркасе «гало», который появился на болидах с этого сезона.

«Это может прозвучать глупо, но я даже не заметил его, — приводит Autosport.com слова австралийца. — Конечно, залезая в кокпит и вылезая из него, ты его замечаешь, но на трассе все было замечательно.

У меня было несколько моментов, когда я ехал за другими машинами, и все было в порядке.

Мы тестировали старт, так как думали, что из-за «гало» будет трудно разглядеть стартовые огни, но пока все нормально. Понимаю, что он выглядит не очень красиво, в остальном же все хорошо».

Напомним, каркас «гало» был введен для защиты головы гонщиков.