Прост отказался сравнивать Феттеля и Хэмилтона

— У Феттеля и Хэмилтона есть опыт, наверняка, они входят в число самых талантливых пилотов в истории «Формулы-1», — приводит Sky Sports слова Проста. — Их сложно сравнивать между собой, говорить «у этого есть такое качество, а другого — такое» — я так никогда не делаю. Кроме того, они находятся в разных командах. Нужно учитывать, что «Мерседес» был лучше в последние годы, но сейчас никто не знает, что произойдет.

Очевидно одно: у Феттеля и Хэмилтона есть мотивация стать пятикратным чемпионом мира. У Себастьяна есть дополнительный стимул: он может стать чемпионом с «Феррари», а это престижно для любого гонщика.

Отметим, что более четырех раз чемпионами «Формулы-1» становились двое: аргентинец Хуан Мануэль Фанхио (пять побед) и Михаэль Шумахер​ (семь титулов).