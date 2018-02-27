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Прост отказался сравнивать Феттеля и Хэмилтона
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Прост отказался сравнивать Феттеля и Хэмилтона 

Спорт-Экспресс 27 февраля 2018
Четырехкратный чемпион мира Ален Прост считает, что пилотов "Феррари" и «Мерседеса» Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона будет мотивировать желание выиграть пятый титул в «Формуле-1». Также француз подчеркнул, что не может выбрать лучшего среди этих гонщиков.
— У Феттеля и Хэмилтона есть опыт, наверняка, они входят в число самых талантливых пилотов в истории «Формулы-1», — приводит Sky Sports слова Проста. — Их сложно сравнивать между собой, говорить «у этого есть такое качество, а другого — такое» — я так никогда не делаю. Кроме того, они находятся в разных командах. Нужно учитывать, что «Мерседес» был лучше в последние годы, но сейчас никто не знает, что произойдет.
Очевидно одно: у Феттеля и Хэмилтона есть мотивация стать пятикратным чемпионом мира. У Себастьяна есть дополнительный стимул: он может стать чемпионом с «Феррари», а это престижно для любого гонщика.
Отметим, что более четырех раз чемпионами «Формулы-1» становились двое: аргентинец Хуан Мануэль Фанхио (пять побед) и Михаэль Шумахер​ (семь титулов).
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