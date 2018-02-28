Снегопад мешает тестам Формулы-1 в Барселоне: фото

Третий день зимних тестов Формулы-1 в Барселоне срывается снегопадом. Снеговики в боксах, цепи на колёсах!

Погода в Барселоне не балует команды Формулы-1. На этой неделе температура на трассе «Каталунья» не достигает даже 10 градусов, а в среду участников испытаний и вовсе встретил серьёзный снегопад, при котором испытывать новую технику и бессмысленно, и просто опасно. По крайней мере, можно наполнить соцсети и фотоархивы редкими снимками!

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте RenaultSportF1.

Несколько фотографий трассы дают чёткое представление об условиях работы (вернее, ожидания этой работы: из-за невозможности полёта медицинского вертолёта старт испытаний был отложен).

Естественно, в такую погоду командные мостики опустели — какой дурак будет там мёрзнуть?

Что делать, когда пошёл снег? Правильно — снеговика. Про эту нехитрую мудрость быстро вспомнили в «Мерседеса».

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