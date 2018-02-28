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Снегопад мешает тестам Формулы-1 в Барселоне: фото
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Снегопад мешает тестам Формулы-1 в Барселоне: фото 

Чемпионат.com 28 февраля 2018
Фото: Чемпионат.com
Третий день зимних тестов Формулы-1 в Барселоне срывается снегопадом. Снеговики в боксах, цепи на колёсах!
Погода в Барселоне не балует команды Формулы-1. На этой неделе температура на трассе «Каталунья» не достигает даже 10 градусов, а в среду участников испытаний и вовсе встретил серьёзный снегопад, при котором испытывать новую технику и бессмысленно, и просто опасно. По крайней мере, можно наполнить соцсети и фотоархивы редкими снимками!
Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте RenaultSportF1.
Несколько фотографий трассы дают чёткое представление об условиях работы (вернее, ожидания этой работы: из-за невозможности полёта медицинского вертолёта старт испытаний был отложен).
Естественно, в такую погоду командные мостики опустели — какой дурак будет там мёрзнуть?
Что делать, когда пошёл снег? Правильно — снеговика. Про эту нехитрую мудрость быстро вспомнили в «Мерседеса».
Одним снеговиком немцы не ограничились: второй и более крупный нашёл своё пристанище в боксах, прямо рядом с боевым болидом!
В «Форс Индия» между тем решили согреться с помощью… изображения камина.
«Что ж, у нас есть, один пилот, который готов быть смелым и выехать!» — написала пресс-служба «Торо Россо». Нет, они не про Гасли или Хартли — речь о памятнике Хуану Мануэлю Фанхио.
Есть ли какое-то оперативное решение снежной проблемы? Ну, в «Рено» задумались, не одолжить ли машину у коллег из раллийного подразделения…
В «Форс Индия» словно накаркали во вторник: уже тогда одно из колёс VJM11 в шутку снабдили цепью.
Ну и отличный резервный болид где-то в закромах у «Хааса». Правда, боимся, проверку на соответствие регламенту Формулы-1 он не пройдёт…
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