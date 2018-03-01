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Глава «Мерседеса»: «Нехватку опыта Сироткин компенсирует скоростью»
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Глава «Мерседеса»: «Нехватку опыта Сироткин компенсирует скоростью» 

Спорт-Экспресс 1 марта 2018
Фото: Motorsport.com
Босс «Мерседеса» Тото Вольфф в интервью PlanetF1 оценил возможный расклад в середине пелотона в преддверии нового сезона. По мнению Вольффа, интереснее всего будет следить за тремя командами: за «Уильямсом», «Форс Индией» и "Рено".
— Концепция новой машины «Уильямса» выглядит очень смело, так что мне интересно, как она сработает, — цитирует Autosport Вольффа. — У Сергея Сироткина не так много опыта, но думаю, он компенсирует это скоростью. Что касается Лэнса Стролла, то в свой второй сезон в «Формуле-1» он должен стать лидером команды.
"Форс Индия"? Борьба между Серхио Пересом и Эстебаном Оконом обещает быть интереснрй. Оба хотят сделать шаг вперед в 2019 году, поэтому каждому из них крайне важно успешно провести предстоящий сезон. Думаю, наибольшего прогресса добьется «Рено». Для этого у них есть все необходимые ресурсы и два весьма амбициозных гонщика (Нико Хюлькенберг и Карлос Сайнс).
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