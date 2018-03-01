Ещё
Формула-1 планирует этапы во Вьетнаме, Майами и Аргентине
Далее:
Читайте также:
Ещё

Формула-1 планирует этапы во Вьетнаме, Майами и Аргентине 

Советский спорт 1 марта 2018
Руководство Формулы-1 ведет работу о расширении календаря чемпионата мира за счет трех новых этапов — во Вьетнаме, Майами и Аргентине, сообщает Auto Motor und Sport.
По данным источника, автодромы уже находятся в процессе получения одобрения со стороны FIA. Причем в столице Вьетнама Ханое и Майами гонки будут организованы на уличных дорогах, тогда как в Аргентине усовершенствуют старую трассу в Буэнос-Айресе.
Ожидается, что Ханой и Майами появятся в календаре Формулы-1 уже в следующем сезоне. Вопрос о включении этапа в Аргентине остается открытым из-за неясности с финансированием реконструкции автодрома и вступительного взноса.
Добавим, что в этом сезоне в календаре Формулы-1 значится 21 этап.
Советский спорт: последние новости
«Ред Булл» намерен перейти на моторы «Хонда» Макс Ферстаппен: Наша цель – быть в трех десятых от лидеров Хартли предложил Квяту перейти в гонки на выносливость
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение