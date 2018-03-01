Формула-1 планирует этапы во Вьетнаме, Майами и Аргентине

Руководство Формулы-1 ведет работу о расширении календаря чемпионата мира за счет трех новых этапов — во Вьетнаме, Майами и Аргентине, сообщает Auto Motor und Sport.

По данным источника, автодромы уже находятся в процессе получения одобрения со стороны FIA. Причем в столице Вьетнама Ханое и Майами гонки будут организованы на уличных дорогах, тогда как в Аргентине усовершенствуют старую трассу в Буэнос-Айресе.

Ожидается, что Ханой и Майами появятся в календаре Формулы-1 уже в следующем сезоне. Вопрос о включении этапа в Аргентине остается открытым из-за неясности с финансированием реконструкции автодрома и вступительного взноса.

Добавим, что в этом сезоне в календаре Формулы-1 значится 21 этап.