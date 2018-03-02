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Алешин проведет сезон-2018 в Blancpain GT Series
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Алешин проведет сезон-2018 в Blancpain GT Series 

Советский спорт 2 марта 2018
Фото: autosport.com.ru
Россиянин выступит на автомобиле «Феррари» 488 GT3 за команду SMP Racing. Напарниками Михаила по экипажу станут испанский пилот Мигель Молина и итальянский гонщик Давиде Ригон.
— Я рад выступать на автомобиле «Феррари», — отметил Алешин. — Для нас очень ценно и важно сотрудничество с этим коллективом. Мигель и Давиде, которые поедут в нашем экипаже, — очень опытные и сильные гонщики. Уверен, нам по силам завоевывать не только победы, но и титул этой серии.
Алешин примет участие в пяти гонках серии, в том числе в престижном суточном марафоне «24 часа Спа» в Бельгии. Параллельно Михаил будет выступать в суперсезоне 2018-2019 Чемпионата мира по гонкам на выносливость, который он проведет за рулем первого российского спортпрототипа высшей категории LMP1 — BR1.
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