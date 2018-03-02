Ещё
«Форс Индия» поздравила Мазепина с днём рождения
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Форс Индия» поздравила Мазепина с днём рождения 

Чемпионат.com 2 марта 2018
Команда Формулы-1 «Форс Индия» поздравила своего пилота по развитию Никиту Мазепина с девятнадцатым днём рождения, сделав это посредством официальной страницы в «Твиттере».
Россиянин стал пилотом по развитию команды «Форс Индия» в 2016 году. С тех пор он провёл за рулём болида Формулы-1 ряд тестов, в том числе, поучаствовав на недавних предсезонных заездах в Барселоне. В минувшем сезоне Мазепин также выступал в европейской Формуле-3 в составе HitechGP, заняв по итогам чемпионата двенадцатое место. В новом сезоне он будет выступать в чемпионате GP3 в составе ART Grand Prix.
Пост о поздравлении Мазепина можно посмотреть на странице «Форс Индия» в «Твиттере».
Чемпионат.com: последние новости
Довициозо — лучший на первой практике Гран-при Катара MotoGP, Росси — второй Формула-1 запустила глобальную рекламную кампанию перед стартом сезона-2018 MotoGP: Валентино Росси подписал контракт с «Ямахой» до конца 2020 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Новая «бомба» для России от WADA19
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение