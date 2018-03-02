«Форс Индия» поздравила Мазепина с днём рождения

Команда Формулы-1 «Форс Индия» поздравила своего пилота по развитию Никиту Мазепина с девятнадцатым днём рождения, сделав это посредством официальной страницы в «Твиттере».

Россиянин стал пилотом по развитию команды «Форс Индия» в 2016 году. С тех пор он провёл за рулём болида Формулы-1 ряд тестов, в том числе, поучаствовав на недавних предсезонных заездах в Барселоне. В минувшем сезоне Мазепин также выступал в европейской Формуле-3 в составе HitechGP, заняв по итогам чемпионата двенадцатое место. В новом сезоне он будет выступать в чемпионате GP3 в составе ART Grand Prix.

Пост о поздравлении Мазепина можно посмотреть на странице «Форс Индия» в «Твиттере».