Фернандо Алонсо будет совмещать гонки в «Формуле-1» и в серии WEC

Экс-чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» испанец Фернандо Алонсо параллельно с продолжением карьеры в формулической команде McLaren, будет в этом сезоне выступать в серии чемпионата планеты по автогонкам на выносливость (WEC) в составе японской «конюшни» Toyota.

При этом испанец сказал, что готов к сезону, в котором будет гоняться едва ли не каждый уикенд, и не беспокоится из-за повышенной занятости: «Я ведь пока не поседел (смеется). Серьезно, физически со мной все в порядке. Да, десять лет назад пройти такое испытание было бы очень сложно или вообще невозможно. Это было бы ошибкой. Но сейчас я на сто процентов уверен в том, что справлюсь».

"С учетом всех моих знаний о «Формуле-1» и других гоночных сериях, даже знаний об особенностях логистики и путешествий, сейчас я готов. Именно поэтому раньше никто не решался пройти такую программу. Потому что это почти невозможно. Только в определенный момент карьеры — например, как у меня сейчас, — это становится возможным", — считает Алонсо.

"В этом году мне будет важно проработать каждую деталь, — цитирует Алонсо Grandprix.Com. — Теперь мой год должен быть расписан по часам, чтобы к ноябрю я мог подойти к последним гонкам сезона в хорошей форме".