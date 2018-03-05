Ещё
Фернандо Алонсо будет совмещать гонки в «Формуле-1» и в серии WEC
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фернандо Алонсо будет совмещать гонки в «Формуле-1» и в серии WEC 

Вести.Ru 5 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Экс-чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» испанец Фернандо Алонсо параллельно с продолжением карьеры в формулической команде McLaren, будет в этом сезоне выступать в серии чемпионата планеты по автогонкам на выносливость (WEC) в составе японской «конюшни» Toyota.
При этом испанец сказал, что готов к сезону, в котором будет гоняться едва ли не каждый уикенд, и не беспокоится из-за повышенной занятости: «Я ведь пока не поседел (смеется). Серьезно, физически со мной все в порядке. Да, десять лет назад пройти такое испытание было бы очень сложно или вообще невозможно. Это было бы ошибкой. Но сейчас я на сто процентов уверен в том, что справлюсь».
"С учетом всех моих знаний о «Формуле-1» и других гоночных сериях, даже знаний об особенностях логистики и путешествий, сейчас я готов. Именно поэтому раньше никто не решался пройти такую программу. Потому что это почти невозможно. Только в определенный момент карьеры — например, как у меня сейчас, — это становится возможным", — считает Алонсо.
"В этом году мне будет важно проработать каждую деталь, — цитирует Алонсо Grandprix.Com. — Теперь мой год должен быть расписан по часам, чтобы к ноябрю я мог подойти к последним гонкам сезона в хорошей форме".
Стоит заметить, что гоночный директор McLaren Эрик Булье в свою очередь отказался комментировать такое совмещение своего ведущего пилота, однако признал, что Алонсо действительно хочет выступать в гонках как можно чаще. При этом Булье отметил: «Для начала в календарях есть совпадения, поэтому Фернандо не сможет провести полный сезон».
Вести.Ru: последние новости
Гонщик "Формулы-1" Сироткин: моя задача – обойтись без неудачных выступлений Президент ФИФА: российские футболисты чисты, иначе их результаты были бы намного лучше Инсайд: биатлонистка Коукалова покинет профессиональный спорт
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение