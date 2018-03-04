Ещё
В «Мерседесе» считают, что на новых шинах легче обгонять
Далее:
Читайте также:
Ещё

В «Мерседесе» считают, что на новых шинах легче обгонять 

Спорт-Экспресс 4 марта 2018
Главный стратег «Мерседеса» Джеймс Поуслес считает, что с новыми типами шин HyperSoft увеличиться число обгонов. В 2017 году зрители гонок «Формулы-1» увидели вдвое меньше обгонов, чем в 2016 — 435 против 866. Антирекорд был поставлен на «Гран-при России» — тогда случился лишь один обгон.
— Эти шины более мягкие, что означает больший износ, больше времени на круг и больше торможений, — приводит сайт «Мерседеса» слова Поуслеса. — Там, где нужно обгонять — зоны торможения и DRS — не было большой разницы. В 2018 году у нас будет больше отличий, и это принесет больше обгонов.
Спорт-Экспресс: последние новости
Кевин Магнуссен: "Ореол" раздражает, он уродлив" Роберт Кубица: "Выход из машины стал настоящим вызовом" Усман Дембеле: "Я "Феррари" на стадии конструирования"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение