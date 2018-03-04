В «Мерседесе» считают, что на новых шинах легче обгонять

Главный стратег «Мерседеса» Джеймс Поуслес считает, что с новыми типами шин HyperSoft увеличиться число обгонов. В 2017 году зрители гонок «Формулы-1» увидели вдвое меньше обгонов, чем в 2016 — 435 против 866. Антирекорд был поставлен на «Гран-при России» — тогда случился лишь один обгон.

— Эти шины более мягкие, что означает больший износ, больше времени на круг и больше торможений, — приводит сайт «Мерседеса» слова Поуслеса. — Там, где нужно обгонять — зоны торможения и DRS — не было большой разницы. В 2018 году у нас будет больше отличий, и это принесет больше обгонов.