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Хорда: мои слова были вырваны из контекста
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Хорда: мои слова были вырваны из контекста 

Чемпионат.com 8 марта 2018
Фото: f1report.ru
Испанская пилотесса Кармен Хорда, входящая в состав женской комиссии Международной автомобильной федерации ФИА заявила, что её слова о Формуле-Е, более подходящей девушкам, вырвали из контекста.
«После тестов Формулы-Е я общалась с журналистами, и мне был задан вопрос о том, как с точки зрения девушки можно сравнить электромобиль и машину Формулы-1. Имея опыт управления обоими болидами, я отметила, что Формула-Е с физической точки зрения легче из-за меньшего уровня прижимной силы. Я выразила собственное мнение в ответ на конкретный вопрос «Легче ли Формула-Е для девушек?». Мне очень жаль, что мои слова были вырваны из контекста, и я приношу извинения, если этим были задеты другие девушки, участвующие в гонках», — написала Хорда в официальном заявлении.
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