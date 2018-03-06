Гюнтер стал тест-пилотом «Драгон» в Формуле-Е

Немецкий гонщик Максимилиан Гюнтер , который минувший сезон провел в европейской формуле-3 в составе Prema и занял третье место в общем зачёте, уступив Ландо Норрису и Джоэлю Эрикссону, а в 2018 году будет в Формуле-2 пилотом Arden International в паре с пилотом молодёжной программы «Хонды» Ниреи Фукудзуми, стал тестером Формулы-Е.

Пилот, которого поддерживает «Мерседес», стал резервным и тест-пилотом команды «Драгон» в текущем сезоне. Также немец ранее работал с коллективом на тестах молодых гонщиков.