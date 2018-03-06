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Гюнтер стал тест-пилотом «Драгон» в Формуле-Е
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Гюнтер стал тест-пилотом «Драгон» в Формуле-Е 

Чемпионат.com 6 марта 2018
Немецкий гонщик Максимилиан Гюнтер, который минувший сезон провел в европейской формуле-3 в составе Prema и занял третье место в общем зачёте, уступив Ландо Норрису и Джоэлю Эрикссону, а в 2018 году будет в Формуле-2 пилотом Arden International в паре с пилотом молодёжной программы «Хонды» Ниреи Фукудзуми, стал тестером Формулы-Е.
Пилот, которого поддерживает «Мерседес», стал резервным и тест-пилотом команды «Драгон» в текущем сезоне. Также немец ранее работал с коллективом на тестах молодых гонщиков.
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