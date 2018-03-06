Ромен Грожан: «У „Хааса“ нет оправданий»

Пилот «Хааса» Ромен Грожан считает, что его команде по силам в 2018 году сократить отставание от лидеров. Владелец команды Джин Хаас дал цель сократить отставание от "Феррари" до полусекунды на круге.

— Иногда ты скептически относишься к перспективам, а порой настроен очень оптимистично, — цитирует F1i Грожана. — Понятно, что цель очень сложна для достижения. Но у нас нет никаких оправданий. У «Хааса» такой же двигатель, редуктор, та же подвеска. Имеет значение только аэродинамика, на ней и надо сосредоточиться.