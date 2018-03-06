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Татьяна Кальдерон останется пилотом по развитию «Заубера» в 2018 году
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Татьяна Кальдерон останется пилотом по развитию «Заубера» в 2018 году 

Советский спорт 6 марта 2018
Татьяна Кальдерон еще в начале 2017 года присоединилась к «Зауберу» в качестве тест-пилота, однако ее роль была ограничена работой на симуляторе, которую она совмещала с выступлениями в GP3.
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