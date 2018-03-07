Джеймс Ки: «Отношения „Торо Россо“ и „Хонды“ не зависят от „Ред Булла“

Технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки отметил, что контракт команды с «Хондой» не зависит от «Ред Булла». Ранее появилась информация, что австрийская команда тоже может подписать договор с японской компанией о поставке двигателей, которые сейчас получает от "Рено"

— Наш контракт с «Хондой» рассчитан на три года и никоим образом не связан с «Ред Буллом», — цитирует Racer Ки. — Мы получаем двигатели от «Хонды» и будем их получать, какие бы контракты ни заключил «Ред Булл». Он сам должен решить, переключаться ли с моторов «Рено» на «Хонду». Понятно, что работа с одним поставщиком была бы всем нам полезна. У нас хорошие отношения с «Хондой», сложились рабочие отношения.