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Джеймс Ки: «Отношения „Торо Россо“ и „Хонды“ не зависят от „Ред Булла“
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Джеймс Ки: «Отношения „Торо Россо“ и „Хонды“ не зависят от „Ред Булла“ 

Спорт-Экспресс 7 марта 2018
Технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки отметил, что контракт команды с «Хондой» не зависит от «Ред Булла». Ранее появилась информация, что австрийская команда тоже может подписать договор с японской компанией о поставке двигателей, которые сейчас получает от "Рено".
— Наш контракт с «Хондой» рассчитан на три года и никоим образом не связан с «Ред Буллом», — цитирует Racer Ки. — Мы получаем двигатели от «Хонды» и будем их получать, какие бы контракты ни заключил «Ред Булл». Он сам должен решить, переключаться ли с моторов «Рено» на «Хонду». Понятно, что работа с одним поставщиком была бы всем нам полезна. У нас хорошие отношения с «Хондой», сложились рабочие отношения.
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