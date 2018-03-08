Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время по итогам третьего дня второй тестовой сессии Формулы-1 в Барселоне. Второе время осталось за пилотом «Хааса» Кевином Магнуссеном. Третий результат показал гонщик «Торо Россо»Пьер Гасли.
Формула-1. Барселона. Тесты
1. Себастьян Феттель («Феррари») 1:17.182 (188 кругов)
2. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.178 (153)
3. Пьер Гасли («Торо Россо») +1.181 (169)
4. Нико Хюлькенберг («Рено») +1.493 (79)
5. Карлос Сайнс-младший («Рено») +1.543 (69)
6. Стоффель Вандорн («Макларен») +1.673 (151)
7. Маркус Эрикссон («Заубер») +2.062 (148)
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2.114 (84)
9. Валттери Боттас («Мерседес») +2.350 (97)
10. Роберт Кубица («Уильямс») +2.447 (73)
11. Серхио Перес («Форс Индия») +2.452 (159)
12. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +2.660 (187)
13. Лэнс Стролл («Уильямс») +3.080 (67)