Во Франции на трассе «Ле Кастелле» продолжаются официальные предсезонные тесты молодёжной моносерии Формула-2. Быстрейшим по итогам двух сессий стал пилот «АРТ» Джордж Рассел, второе время показал его напарник Джек Эйткен, третье время осталось за гонщиком «Према» Ником де Врисом. Резервный пилот «Рено» в Формуле-1 Артём Маркелов из Russian Time стал 11-м с утра и 14-м — после обеда.
Формула-2. Тесты. Утро:
1. Джордж Рассел — 1:42.396 2. Джек Эйткен — 1:42.588 3. Ник де Врис — 1:42.759 4. Александер Албон — 1:42.925 5. Луи Делетраз — 1:43.239 …
11. Артём Маркелов — 1:43.575 Формула-2. Тесты. День:
1. Александер Албон — 1:42.923 2. Аржун Майни — 1:43.061 3. Ландо Норрис — 1:43.276 4. Дэн Тиктум — 1:43.310 5. Максимилиан Гюнтер — 1:43.330 …
14. Артём Маркелов — 1:44.250.