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Рассел лидирует в третий день тестов Формулы-2, Маркелов — 11-й
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Рассел лидирует в третий день тестов Формулы-2, Маркелов — 11-й 

Чемпионат.com 8 марта 2018
Во Франции на трассе «Ле Кастелле» продолжаются официальные предсезонные тесты молодёжной моносерии Формула-2. Быстрейшим по итогам двух сессий стал пилот «АРТ» Джордж Рассел, второе время показал его напарник Джек Эйткен, третье время осталось за гонщиком «Према» Ником де Врисом. Резервный пилот «Рено» в Формуле-1 Артём Маркелов из Russian Time стал 11-м с утра и 14-м — после обеда.
Формула-2. Тесты. Утро:
1. Джордж Рассел — 1:42.396  2. Джек Эйткен — 1:42.588  3. Ник де Врис — 1:42.759  4. Александер Албон — 1:42.925  5. Луи Делетраз — 1:43.239  …
11. Артём Маркелов — 1:43.575  Формула-2. Тесты. День:
1. Александер Албон — 1:42.923  2. Аржун Майни — 1:43.061  3. Ландо Норрис — 1:43.276  4. Дэн Тиктум — 1:43.310  5. Максимилиан Гюнтер — 1:43.330  …
14. Артём Маркелов — 1:44.250.
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