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Пилот «Уильямса» Сироткин поблагодарил болельщиков за поддержку
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Пилот «Уильямса» Сироткин поблагодарил болельщиков за поддержку 

Газета.Ru 10 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Россиянин Сергей Сироткин выразил благодарность своим болельщикам за поддержку. Об этом пилот команды «Формулы-1» «Уильямс» написал на своей странице в инстаграме.
"Мы на трассе в Барселоне. Хотел бы поблагодарить фанатов за видео в мою поддержку. Гораздо приятнее видеть живую поддержку, а не просто читать комментарии. Пожалуйста, используйте #TeamSirotkin. У меня не так много времени, чтобы следить за вашими сообщениями. Но по этому хештэгу я обязательно все увижу", — написал Сироткин.
Ранее сообщалось, что Сироткин оказался 10-м в заключительный день тестов «Формулы-1».
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