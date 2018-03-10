Пилот «Уильямса» Сироткин поблагодарил болельщиков за поддержку

Россиянин Сергей Сироткин выразил благодарность своим болельщикам за поддержку. Об этом пилот команды «Формулы-1» «Уильямс» написал на своей странице в инстаграме.

"Мы на трассе в Барселоне. Хотел бы поблагодарить фанатов за видео в мою поддержку. Гораздо приятнее видеть живую поддержку, а не просто читать комментарии. Пожалуйста, используйте #TeamSirotkin. У меня не так много времени, чтобы следить за вашими сообщениями. Но по этому хештэгу я обязательно все увижу", — написал Сироткин.

Ранее сообщалось, что Сироткин оказался 10-м в заключительный день тестов «Формулы-1».