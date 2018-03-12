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Brabham дал послушать мотор первой после возрождения модели
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Brabham дал послушать мотор первой после возрождения модели 

Motor.ru 12 марта 2018
Фото: Motor.ru
Компания Brabham Automotive, принадлежащая сыну трехкратного чемпиона Формулы-1 Джека Брэбэма Дэвиду, анонсировала название своей первой машины и опубликовала аудиотизер звука двигателя новинки. Публичный дебют Brabham BT62 состоится 2 мая текущего года.
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Название машины состоит из префикса BT, в честь основателей марки Джека Брэбэна и Рона Торанака, и номера шасси, уникального для каждого автомобиля.
Наиболее известными машинами Brabham являются BT7 — первый автомобиль, выигравший гонку Формулы-1, BT19, BT46B с системой принудительного разрежения воздушного потока и BT52, за рулем которого Нельсон Пике завоевал второй чемпионский титул в Формуле-1.
С 1960 по 1992 год команда Brabham приняла участие в 402 Гран-при и дважды выиграла Кубок конструкторов. Пилоты команды четыре раза становились чемпионами Формулы-1, а всего на болидах марки было одержано 35 побед.
В 2014 году Дэвид Брэбэм начал сбор средств на постройку прототипа для «24 часа Ле-Мана», однако краудфандинговая кампания не увенчалась успехом.
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