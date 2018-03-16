Льюис Хэмилтон: «Ред Булл» — потенциально быстрейшая команда на данный момент

«По ходу прошлого сезона разрывы между командами становились все меньше, но в этом году я жду плотной борьбы с самой первой гонки. Посмотрите, к примеру, на „Ред Булл“. Я думаю, что они будут очень конкурентоспособны в Мельбурне.

Потенциально это быстрейшая команда на данный момент. Я слышал, что к Гран-при Австралии они готовят обновления, которые позволят им отыграть от двух до четырех десятых секунды на круге. Будет интересно», — цитирует Хэмилтона Autosport.

Напомним, сезон в Формуле-1 стартует с Гран-при Австралии, которое пройдет 23-25 марта.