Карлос Сайнс: «Только исключительные обстоятельства позволят попасть на подиум в этом году» 

Пилот "Рено" Карлос Сайнс считает, что его команде рано рассчитывать на подиум в гонках в предстоящем сезоне. По его словам, отставание от тройки лучших команд слишком велико.
— Будет большой удачей, если мы окажемся на подиуме в этом году, — цитирует F1i Сайнса. — Есть три команды, которые далеко впереди. Первые шесть мест уже забронированы. А после них идет плотная борьба. В 2017 году только однажды пилот не из «Мерседеса», "Феррари" и «Ред Булла» оказался на подиуме. Это был Стролл в Баку. Нужны исключительные обстоятельства, чтобы оказаться на подиуме. Мне хочется этого, конечно, но мы знаем, как сильна первая тройка команд.