Хартли предложил Квяту перейти в гонки на выносливость

Гонщик «Торо Россо Брендон Хартли заявил, что его предшественник Даниил Квят мог бы многому научиться в марафонских дисциплинах.

»Гонки на выносливость научили меня многому, — приводит Mototrsport.com слова Хартли. — Молодые гонщики иногда винят в своих проблемах оборудование или команду вместо того, чтобы немного разобраться в себе. Гонки на выносливость многому учат, потому что ты выступаешь в одной машине с двумя партнерами — при этом ничего не скрывается и вы начинаете учиться друг у друга.

Там все на виду — если кто-то быстрее, то это приходится сразу же принять и сказать: «Ну да, сегодня он был быстрее», разобраться в том, что он делает, поговорить с ним.

В этом есть доля уважения: каждый день ты стараешься изо всех сил, но однажды твой напарник может справиться с работой лучше — и ты принимаешь это. Гонки на выносливость учат этому и определенно могут помочь стать более зрелым пилотом».

Напомним, Квят покинул «Торо Россо» по ходу прошлого сезона. До перехода в итальянскую команду Хартли выступал в чемпионате мира на выносливость и один раз выиграл «Ле Ман».