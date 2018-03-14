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Лукьянюк проведёт два сезона в чемпионате Чехии по ралли
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Лукьянюк проведёт два сезона в чемпионате Чехии по ралли 

Чемпионат.com 14 марта 2018
Российский раллийный гонщик Алексей Лукьянюк, который планирует проехать весь сезон 2018 года в чемпионате Европы по классическому ралли на хэтчбеке Ford Fiesta R5 со своим постоянным штурманом Алексеем Арнаутовым, также будет выступать в чемпионате Чехии.
Пилот подтвердил, что в 2018 году будет гоняться в чешской серии в составе ROKO airplanes Racing Team. Техникой будет такой же Ford Fiesta R5, что и в чемпионате Европы. Участие в чемпионате Чехии по ралли рассчитано на два сезона — контракт подписан на 2018 и 2019 годы.
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