Лукьянюк проведёт два сезона в чемпионате Чехии по ралли

Российский раллийный гонщик Алексей Лукьянюк, который планирует проехать весь сезон 2018 года в чемпионате Европы по классическому ралли на хэтчбеке Ford Fiesta R5 со своим постоянным штурманом Алексеем Арнаутовым, также будет выступать в чемпионате Чехии.

Пилот подтвердил, что в 2018 году будет гоняться в чешской серии в составе ROKO airplanes Racing Team. Техникой будет такой же Ford Fiesta R5, что и в чемпионате Европы. Участие в чемпионате Чехии по ралли рассчитано на два сезона — контракт подписан на 2018 и 2019 годы.