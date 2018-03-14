Formula Renault: Российские гонщики принимают участие в тестах Формулы Рено 2.0 

На трассе немецкого автодрома Хоккенхаймринг стартовали предсезонные тесты молодежной формульной серии Eurocup Formula Renault 2.0, в которых принимают участие сразу три российских пилота — 16-летний Александр Смоляр, выступающий за французскую команду Tech 1 Racing, 17-летний Александр Вартанян из британской Arden Motorsport и 20-летний Владимирос Тжортжис, представляющий другую известную британскую команду Fortec Motorsports. В ходе двухдневных тестов гонщики проведут симуляции квалификаций и гонок, опробуют различные настройки и типы резины.
Чемпионат серии Eurocup Formula Renault 2.0, в которой молодые гонщики выступают на формульных болидах Tatuus, оснащенных 219-сильными двигателями Renault, стартует через месяц на трассе Поль Рикар во Франции.
Вот как выглядит полный календарь Еврокубка Формулы Рено 2018 года
13-15 апреля, Поль Рикар, Франция;
20-21 апреля, Монца, Италия;
18-20 мая — Сильверстоун, Великобритания;
24-27 мая, Монако;
20-22 июля, Ред Булл Ринг, Австрия;
26-28 июля, Спа-Франкоршам, Бельгия;
1-2 сентября, Хунгароринг, Венгрия;
14-16 сентября, Нюрбургринг, Германия;
21-23 сентября, Хоккенхаймринг, Германия;
19-21 октября, Барселона, Испания.
Напомним, что чемпионами европейской 2-литровой Формулы Рено становились такие известные гонщики, как Педро де ля Роса, Фелипе Масса, Скотт Спид, Камуи Кобаяши, Брендом Хартли, Стоффель Вандорн и Валттери Боттас.