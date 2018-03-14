Formula Renault: Российские гонщики принимают участие в тестах Формулы Рено 2.0

На трассе немецкого автодрома Хоккенхаймринг стартовали предсезонные тесты молодежной формульной серии Eurocup Formula Renault 2.0, в которых принимают участие сразу три российских пилота — 16-летний Александр Смоляр, выступающий за французскую команду Tech 1 Racing, 17-летний Александр Вартанян из британской Arden Motorsport и 20-летний Владимирос Тжортжис, представляющий другую известную британскую команду Fortec Motorsports. В ходе двухдневных тестов гонщики проведут симуляции квалификаций и гонок, опробуют различные настройки и типы резины.

Чемпионат серии Eurocup Formula Renault 2.0, в которой молодые гонщики выступают на формульных болидах Tatuus, оснащенных 219-сильными двигателями Renault, стартует через месяц на трассе Поль Рикар во Франции.

Вот как выглядит полный календарь Еврокубка Формулы Рено 2018 года

13-15 апреля, Поль Рикар, Франция;

20-21 апреля, Монца, Италия;

18-20 мая — Сильверстоун, Великобритания;

24-27 мая, Монако;

20-22 июля, Ред Булл Ринг, Австрия;

26-28 июля, Спа-Франкоршам, Бельгия;

1-2 сентября, Хунгароринг, Венгрия;

14-16 сентября, Нюрбургринг, Германия;

21-23 сентября, Хоккенхаймринг, Германия;

19-21 октября, Барселона, Испания.